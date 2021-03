Alles rund um die Ausbildung im Weimarer Land

Noch bis zum 11. März ist die Anmeldung für den Tag der Berufe möglich. Wer sich bis dahin anmeldet, kann in regionalen Unternehmen am 17. März vor Ort und vom 15. bis 19. März online spannende Einblicke in heimische Firmen erhalten und seine Fragen zur Ausbildung loswerden, heißt es in einer Pressemitteilung der Arbeitsagentur Erfurt. Besonders Schüler ab der Klassenstufe 7 sollten sich vom Angebot angesprochen fühlen. Auch für Abiturienten biete der „Tag der Berufe“ eine gute Gelegenheit, einen Einblick in die Berufswelt zu bekommen, heißt es bei der Agentur. Das unterstütze auch bei der Wahl des späteren Studiums.

Eine Übersicht teilnehmender Firmen gibt es unter www.tagderberufe.de.