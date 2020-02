Alte Malzfabrik verschwindet aus dem bisherigen Ortsbild

Die alte Bad Sulzaer Malzfabrik im Ortsteil Dorfsulza wird schon bald von der Bildfläche verschwunden sein. Seit einiger Zeit arbeiten sich hier die Abrissbagger durch das alte historische Gemäuer. Dabei war lange unklar, was mit dem alten Gebäuden geschehen soll, die einst auch ein Mineralstoffwerk sowie die Tierarzneimittelfabrik „Pusta“ beherbergte, die Apotheker Max-Adolf Ulbrich nach dem zweiten Weltkrieg hier einrichtete.

Aus diesem Grund führten Klaus-Dieter Böhm und Marion Schneider als Eigentümer der Immobilie lange Verhandlungen mit dem Denkmalamt. Konkret ging es dabei um den Erhalt des Turmes, der als Solitär eine durchaus ortsbildprägende Funktion übernimmt. Am Ende fiel die Entscheidung allerdings zu Gunsten des Abrisses. So biete alleine der Grundriss des Turmes wirtschaftlich gesehen kaum Ausbaumöglichkeiten, heißt es in der Begründung. „Wir haben lange überlegt und mit Planern gesprochen, wie der Turm einer künftigen Nutzung zugeführt werden kann. Allein uns sind die Ideen ausgegangen.“, erklärt Klaus-Dieter Böhm auf Nachfrage am Telefon. Mit der Zusage eines Fördermittelbescheides im letzten Quartal 2019 steht nun also erst einmal die Bereinigung des gesamten Grundstückes an. Was genau auf der rund 2500 Quadratmeter großen Fläche passieren soll, steht laut Eigentümer bis dato noch in den Sternen.

Derzeit sei man mit einigen Interessenten im Gespräch und betreibe Ideenfindung in viele Richtungen. Laut Böhm wäre beispielsweise ein gemeinschaftliches Wohnen für Jung und Alt möglich, ebenso wie betreutes Wohnen – für beide Varianten gebe es derzeit reichlich Bedarf, heißt es. Weiterhin könnten sich die Eigentümer auch eine Kombination aus einer Wohnanlage und Gewerbeeinheiten, etwa ein Café oder gesundheitsorientierte Angebote hier an dieser Stelle vorstellen.

Aktuell muss aber erst einmal der Abriss beendet werden. Trotz Bodengutachten, könnten sich dabei auch im Erdreich noch die ein oder anderen „Überraschungen“ finden lassen, die dann weitere Maßnahmen zur Bereinigung mit sich ziehen könnten. Wohl auch aus diesen Gründen wird eine künftige Bebauung noch eine Weile auf sich warten lassen. Zudem bedürfe es nach einer abgeschlossen Ideenfindung dann ja noch einer konkreten Planungen, sowie den üblichen Formalitäten, wie Bauanträge, Ausschreibungen usw.

Im Vorfeld des Abrisses mussten unlängst auch die letzten Bewohner aus den alten Mauern ausziehen. Eigens dafür hat man einen Fledermaus-Experten vor Ort beschäftigt, der die Tiere mittlerweile erfolgreich in einiger Entfernung zur alten Malzfabrik, neuansiedeln konnte.