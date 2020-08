Bad Sulza. Start der Vorbereitungsarbeiten am zukünftigen Baufeld für Wohn-Pflege-Komplex Auf dem Walzel in Bad Sulza.

Alter Supermarkt in Bad Sulza wird in zwei Hälften geteilt

Im Falle der alten Kaufhalle in Bad Sulza braucht es keines Zauberkünstlers, sondern einer Abrissfirma, die das Gebäude chirurgisch in zwei Hälften teilt. Am Montag war der Schnitt in der Außenhülle schon gut sichtbar, so soll der hintere Teil der Halle abgerissen werden, damit das Baufeld für den neuen Pflege-Wohnkomplex zwischen Thälmannring und Auf dem Walzel freigeräumt werden kann. Ab Donnerstag sollen dann auch die Wände eingerissen werden, so ein Mitarbeiter der ausführenden Abriss- und Recycling-Firma Streuber aus Eckolstädt. mak