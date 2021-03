Amtsblätter am Rathaus von Apolda griffbereit

Weil die Stadt Apolda das Amtsblatt nicht mehr über die Post verteilt, sondern auf Schaukästen und städtische Internetseite zurückgreift, gab es Unmut. Deshalb will sie nun an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet die gedruckten Amtsinformationen über Kästen verteilen, an denen sich jeder bedienen kann. So unter anderem auch am Rathaus, wo Mandy Franke am Freitag neue Amtsblätter nachfüllte.