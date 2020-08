Nicht erst seit der Sommertour durch die Ortschaften im Jahr 2019 mit dem damaligen Bürgermeister Thomas Gottweiss zeigte sich ein erheblicher Sanierungsstau bei Fußwege in der Landgemeinde. Noch im selben Jahr meldeten die Ortschaften anhand einer Priorisierungsliste ihren Bedarf an. Im Bauausschuss verständigte man sich darauf hin in einem ersten Schritt zuerst die schlimmsten Abschnitte in die Kur zu nehmen. Dafür wurde im aktuellen Haushalt 2020 ein Budget von 30.000 Euro eingestellt. Nach einer Ausschreibung über die einzelnen Maßnahmen als Gesamtpaket erlebte man allerdings eine herbe Überraschung. Das Angebot einer Straßenbaufirma lag mit 194.000 Euro rund 630 Prozent über der Kalkulation. Nun sollen die einzelnen Projekte nach und nach per Freihandvergabe bis Jahresende angegangen werden, heißt es aus der Verwaltung.