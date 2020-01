Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Anita Diener wirbt für Verständnis und Solidarität

Mit dem neuen Haushalt, der am Montag von den Gemeinderäten der Ilmtal-Weinstraße verabschiedet wurde, profitieren im stärkeren Maße als bisher die Freiwilligen Feuerwehren der Landgemeinde. So wurde das Budget für die Beschaffung persönlicher Schutzkleidung und Ausstattung von 33.000 Euro auf über 110.000 Euro angehoben. „Wir wollen dafür Sorge tragen, dass die Kameraden, die Leib und Leben für den Schutz der Bürger riskieren, gut ausgestattet sind“, sagt die amtierende Bürgermeisterin der Landgemeinde, Anita Diener, dieser Zeitung.

Dem voran gegangen waren zahlreiche Gespräche und Diskussionen zwischen Bürgermeisterin, Wehrführungen und Verwaltung. Die sind nun auf fruchtbaren Boden gefallen. So habe man sich etwa grundsätzlich auf mehr Solidarität unter den einzelnen Feuerwehren verständigt, sagt Diener, die sich persönlich und im besonderen Maße für das Thema in den vergangenen Wochen eingesetzt hat. Noch vor der eigentlichen Haushaltsdiskussion haben sich Verwaltung und Wehrführungen auf eine konkrete Festlegung geeinigt. Dabei geht es im Kern um eine Neuordnung und Sortierung der Prioritäten für die Beschaffung von Feuerwehr-Ausrüstungen. Diener appellierte bei ihren Gesprächen mit den Wehrleitungen unter anderem an die eigene Verantwortung und an das gemeinschaftliche Miteinander. Ellenlange Wunschlisten, wie sie bisher durchaus eingereicht wurden, soll es nicht mehr geben. Dass dies funktioniert, zeigte sich bereits zur letzten Haushaltsdiskussion, die Dank der neuen Prioritätenliste einvernehmlich, unkompliziert und schnell über die Bühne gegangen ist, erklärt Diener. „Wir wünschen uns von den Wehren einen ehrlichen Haushalt mit Augenmaß, der im Kern auf den notwendigen Bedarf abzielt. Einfach nur viele Dinge auf die Wunschliste schreiben, das funktioniert nicht.“, so Diener.

Zum positiven wurde in diesem Zuge auch die Kommunikation mit der Verwaltung verbessert. Anfragen aus den Wehren werden künftig schneller bearbeitet, so dass Ersatzbeschaffungen nicht auf die lange Bank geschoben werden. Wenngleich auch damit das Problem von wochenlangen Lieferzeiten durch die Hersteller nicht beschleunigt werden kann.

Mit dem aktuellen Haushalt wurden erstmals auch die Mehraufwendungen, die per Gesetzt vorgeschrieben sind, aus dem eigentlichen Budget für die Feuerwehren heraus genommen. Das betrifft unter anderem die Beschaffung von sogenannten Systemtrennern, die verhindern sollen, dass bei der Entnahme von Löschwasser aus einem Hydranten Verunreinigungen in das Trinkwassernetz gelangen und die nun für alle Wehren angeschafft werden sollen.

Mittlerweile umgesetzt wurde, die seit Jahren diskutierte Einrichtung einer Kleiderkammer für die Kameraden, die sich nun zusehens füllt. Schutzkleidungen, Uniformen und Ausrüstung, die in den Ortschaftswehren auf Halde liegen oder derzeit einfach nicht gebraucht werden, sollen hier zentral für alle zur Verfügung stehen. Gerade wegen der langen Lieferzeiten der Hersteller können so kurzfristige Lösungen gefunden werden, verspricht Diener.

Rund 11.000 Euro sind im aktuellen Haushalt zudem für die Aufrüstung des Einsatzfahrzeuges der Freiwilligen Feuerwehr Niederreißen eingeplant. Das Löschfahrzeug wurde 2018 von der Stadt Apolda übernommen und anschließend Instand gesetzt. Nun solle es in den kommenden Wochen technisch ausgestattet werden – unter anderem auch mit einem Stromerzeuger, heißt es aus der Verwaltung.

Auf ihrer Sitzung am Montag hatten die Gemeinderäte neben den Haushalt zudem die aktualisierte Feuerwehrentschädigungssatzung verabschiedet. Hinter dem Wortungetüm verbirgt sich die finanzielle Entschädigung für die ehrenamtlichen Funktionsträger in den Ortschaftswehren, die per Gesetz angehoben wurde. Insgesamt sind dafür nun im laufenden Haushalt 24.000 Euro eingestellt. Dabei beschlossen die Räte, die höhere Entschädigung rückwirkend ab dem 1. Januar zu zahlen.