Anstandslos und Durchgeknallt in Apolda

Wegen der Unwetter am vergangenen Wochenende mussten die Veranstalter um das Klubhaus on Tour und das Autokino die Reißleine ziehen und das 1. Gramont Car Festival auf der Festwiese abblasen. Nun steht ein Ersatztermin für die Premiere fest. So soll das Event am Samstag, den 27. Juni nachgeholt werden.

Für das Programm haben die Veranstalter nun auch einige neue Künstler gewinnen können. Darunter der derzeit angesagte Festival Act „Anstandslos & Durchgeknallt“. Das DJ-Duo aus Sachsen ist aktuell vor allem auf den Bühnen der Autodiscos zu erleben. Umso mehr freut es die Veranstalter des 1. Car Festivals in Apolda, die DJ's Maria Dürrling und Oliver „Olli“ Kleissle für den Auftritt gewonnen zu haben. Natürlich werden die Gäste an dem Abend auch die bereits versprochene Festival- und Lasershow erleben, die nun sogar um ein weiteres Hightlight aufgestockt wurde.

Tickets für den Abend gibt es ausschließlich über den Ticketshop des Klubhauses zum Preis von 10 Euro pro Person. Bereits gekaufte Tickets für den abgesagten Termin, behalten ihre Gültigkeit.

Los geht das Programm um 20 Uhr, der Einlass beginnt bereits um 19 Uhr.

Die Musik kommt dann über das Autoradio zu den Gästen.

1. Gramont-Car-Festival: Samstag, 27. Juni ab 19 Uhr auf der Festwiese Apolda