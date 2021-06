Ansturm auf die Freibäder in Apolda und Bad Sulza

Apolda/Bad Sulza. Jeweils um die 1000 Gäste pro Tag sind in den nächsten Tagen absehbar

Rappelvoll waren auch am Freitag wieder die beiden Freibäder im Altkreis Apolda. Angesichts der Hitze strömten die Besucher sowohl in Apolda als auch in Bad Sulz spätestens ab Mittag zu den geliebten Badetempeln.

Im Apoldaer Freibad schrammte man am Freitag noch knapp an der 1000er-Marke vorbei. Das Team um den leitenden Schwimmmeister Thomas Büttner zeigte sich aber zuversichtlich, dass man die 1000 am Samstag und Sonntag jeweils locker überspringen wird. Immerhin waren am Freitag bereits rund 950 Gäste da.

Die 1000 Badegäste auf dem Gelände hat man in Bad Sulza offensichtlich bereist am Freitag erreicht. So zumindest fiel die Meldung auf Nachfrage unserer Zeitung aus. Verwunderlich ist das angesichts einer Lufttemperatur von um die 35 Grad und Wassertemperaturen jenseits der 25 Grad nicht. Der Hochsommer ist also gefühlt schon da.

Aus beiden Freibädern wurde zudem gemeldet, dass es keinerlei größere Zwischenfälle gegeben habe. Man freue sich auf das Wochenende. Immerhin sind die Freibäder nun in die Lage versetzt, ein stückweit das nachzuholen, was ihnen durch den verspäteten Saisonstart verloren gegangen war.