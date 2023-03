Apolda bis Großheringen: Mit Fahrradexkursion auf Schutz der Ilm hinwirken

Apolda. Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle/Saale (AHA) führt eine Fahrradexkursion zum Schutz der Ilm durch. Start ist Apolda und Ende Großheringen.

Der Verein Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle/Saale (AHA) führt am Samstag, 18. März, eine etwa sechsstündige Fahrradexkursion entlang der Ilm bis zur Mündung in die Saale in Großheringen durch. Die Fahrradexkursion bildet die Fortsetzung des ehrenamtlichen Engagements des AHA für den Schutz, den Erhalt und die Entwicklung des 128,7 Kilometer langen Flusses Ilm, welcher nach Saale, Werra und Unstrut der viertlängste Fluss Thüringens und viertlängste Nebenfluss der Saale ist.

Umfassender gesamtgesellschaftlicher Einsatz erforderlich

Es gelte, die Ilm und ihre Aue als Lebens- und Rückzugsraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten, als Überflutungsraum sowie Biotopverbund- und Naherholungsraum zu schützen, zu erhalten und womöglich umfassend zu erweitern. Dies erfordert einen umfassenden gesamtgesellschaftlichen Einsatz und eine Einbindung in die Schutzaktivitäten in der Saaleaue. Das Ziel der Fahrradexkursion ist es, die diesbezüglichen Auffassungen des AHA darzulegen sowie Möglichkeiten der ehrenamtlichen Mitwirkung aufzuzeigen.

Treffpunkt ist am 18. März um 10 Uhr am Bahnhof in Apolda. Die Exkursionen finden grundsätzlich bei jedem Wetter statt. Deshalb sind wetterfeste Kleidung und entsprechend angemessenes Schuhwerk angebracht. Ferner empfiehlt es sich, Rucksackverpflegung – Essen und Trinken – mitzunehmen.