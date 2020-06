Apolda: Diebe auf dem Sportplatz und in der Gartenanlage

Unbekannte brachen in einen Geräteschuppen am Sportplatz Pfiffelbach ein und entwendeten einen Rasentraktor im Wert von 3500 Euro, der mit einem Drahtseil gesichert war. Den Tatzeitraum schränkt die Polizei auf zwischen dem 12. und 15. Juni 2020 ein.

Außerdem brachen Unbekannte in die Kleingartenanlage "Am Bismarckturm" in Apolda ein. Sie stahlen aus einer unverschlossenen Gartenparzelle zwei Fernseher der Marken Telefunken und Samsung, außerdem Gartengeräte der Marken Bosch und Einhell. Hier schätzt die Polizei den Wert auf 700 Euro. Aus einer Nachbarparzelle wurde eine Aluleiter im Wert von 140 Euro gestohlen.

In beiden Fällen nimmt die Polizei Hinweise zur Tat und zu den Tätern unter der Telefonnummer: 03644/5410 entgegen.

Wildunfall bei Apolda

Montagnacht kam es auf der Bundesstraße 87 zu einem Unfall mit einem Reh. Kurz hinter dem Apoldaer Gewerbegebiet "Am Weimarer Berg" fuhr ein 39-Jähriger in seinem Fiat Richtung Rannstedt, als das Tier vor seinen Wagen sprang. Es kam zum Zusammenstoß, das Tier konnte aber anschließend noch flüchten. Der Fahrer blieb unverletzt.

