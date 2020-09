Apolda: Drei Jahre je 30.000 Euro für den nächsten Design-Preis 2023

Die Stadt Apolda soll sich auch künftig finanziell am Apolda European Design Award beteiligen. Das beschlossen die Stadträte so. Der Preis wird 2023 das nächste Mal vergeben. Apolda wird in den kommenden drei Jahren jeweils 30.000 Euro beisteuern. Denn: Auf dem Weg zum Design-Preis wird es wieder zwei Strick- und Textilworkshops geben, 2021 und 2022. Hinzu kommen Werksverkäufe 2021, 2022 und 2023. Rund 100.000 Euro sieht die Planung für beides vor.

Hinzu kommen zum Beispiel auch die jährlichen Modenächte, die laut Finanzierungskonzept mit 99.000 Euro kalkuliert sind.

Zudem beauftragte der Stadtrat den Bürgermeister, eine Rahmenvereinbarung mit den beiden Partnern Kreis und Wirtschaftsfördervereinigung Apolda-Weimarer Land zu unterzeichnen. Zudem soll er einem Vertreter des Freistaates die Schirmherrschaft antragen.

Die Arbeitsgruppe der drei Veranstalter hat neben den Mitteln der Veranstalter weitere erforderliche Mittel durch Fördermittel des Landes, Spenden und Sponsormittel einzuwerben.