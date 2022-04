Apolda: Einbruch in Werkstatt und Einfamilienhaus / Kupferkabel entwendet

Apolda. Das sind die Polizeimeldungen für Apolda.

In der Nacht vom 24. April zum 25. April wurde in eine Werkstatt in der Bachstraße in Apolda eingebrochen. Die Tür wurde aufgehebelt und eine sich dahinter befindliche Stahlgittertür, welche gesondert gesichert war, gewaltsam geöffnet.

Die Täter konnten laut Polizei unbemerkt verschwinden. Bisher ist noch unklar, ob die Einbrecher etwas gestohlen haben.

Diebstahl von Baustelle

Zwischen dem 22. April und 24. April wurde an der Goethebrücke in Apolda von einer privaten Baustelle ein 50 Meter langes Kupferkabel gestohlen. Die Täter durchtrennten das am Bauzaun und einer Mauer befestigte Stromkabel trotz anliegender Elektrizität von außen.

Dafür mussten sie das eingezäunte Grundstück laut Polizei nicht betreten. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Einbruch in Einfamilienhaus

In der Bachstraße in Apolda ist zwischen dem 13. April und dem 25. April in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Das Haus wird derzeit renoviert und ist nicht bewohnt. Durch den Einbruch wurden drei Türen und die Hausfassade laut Polizei erheblich beschädigt.

Die Täter stahlen Baumaschinen und Baumaterial im Wert von ungefähr 1000 Euro sowie eine Sammlung von Überraschungsei-Figuren im Wert von etwa 1500 Euro.

Zeugen zu den drei Fällen sollen sich bitte bei der Polizei unter der 03644/541-0 melden.

