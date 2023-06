Apolda: Frauenlounge in Villa Thomas Riedel am Schrönplatz

Apolda. An diesem Mittwoch, den 14. Juni lädt die Frauenlounge Mittelthüringen in Apolda zu einer Netzwerk-Veranstaltung ein.

An diesem Mittwoch, den 14. Juni lädt die Frauenlounge Mittelthüringen in Apolda zu einer Netzwerk-Veranstaltung ein gemeinsam mit Martin Reinhardt, dem Gleichstellungsbeauftragten des Weimarer Landes. Diese beginnt um 17 Uhr in der Villa Thomas Riedel, Schrönplatz 1 mit einem Empfang und einem Rahmenprogramm, der Unternehmerinnen. Es gibt Musik, Fingerfood und die Möglichkeit, sich kennenzulernen. Eintritt: 6 Euro. Anmeldung, Tel.: 0152/25979614.