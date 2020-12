Apolda: Grundhafter Ausbau soll bis August 2022 fertig sein

Zerfahrene Gehwege sorgten in letzter Zeit immer wieder für viel Ärger und Kosten für die Stadtkasse. Nun wird die Straße saniert und bekommt stadtauswärts eine neue Anordnung der Parkflächen.

Mit Blick auf die Hauptverkehrsadern der Glockenstadt ist sie eine der letzten Buckelpisten und sorgt besonders durch parkende Autos immer wieder für Ärger, Schäden an den Fußwegen und Behinderung des Verkehrs. Nun will die Stadt die Dr.-Theodor-Neubauer-Straße zwischen Heidenberg und Schulbergstraße grundhaft sanieren und in Teilbereichen neue Parkräume verpassen. Abhängig von der Wetterlage könnten bereits Ende Januar kommenden Jahres die ersten Bagger anrollen. Bis August 2022 soll alles fertig sein.