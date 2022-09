Apolda: Hospizgruppe gibt Lebensfreude in den letzten Momenten schwerstkranker Menschen

Apolda/Jena. Hospizgruppe Apolda gibt Einblick in herausfordernde, aber auch sehr erfüllende ehrenamtliche Tätigkeit.

„Erst einmal monatlich, dann einmal in der Woche, dann jeden Tag schaut Andrea Ritter bei mir vorbei“, sagt Astrid Hermann, die wegen ihrer Tumorerkrankung nicht mehr am Leben teilhaben kann, wie sie gern würde. Ihre Lebensfreude hat sie sich bewahrt und ihre Selbstständigkeit so lange wie möglich erhalten. Vor Kurzem hat sie sogar noch im Rollstuhl sitzend den Rasen in ihrem Vorgarten gemäht.

Die Besuche von Andrea Ritter sind ihr Höhepunkt unter der Woche, da ihre Verwandten und Freunde meist nur am Wochenende Zeit haben. Auf die Frage, was ihr die Kraft gibt, trotz ihrer vielen gesundheitlichen Einschränkungen so froh und zufrieden zu sein, antwortet sie: „Mein tolles Umfeld! All die lieben Menschen, mit denen ich Kontakt habe, Freunde, Verwandte und Nachbarn.“ Andrea zählt längst zu ihren Freundinnen.

Im Juli zieht die Krebserkrankte ins stationäre Hospiz nach Jena. Auch hier fühlt sie sich wohl: „Alle sind so nett hier“, berichtet sie. Diesen letzten Schritt zu gehen, das sei keine leichte Entscheidung für sie gewesen. Doch die Gespräche mit ihrer ehrenamtlichen Begleiterin hätten ihr sehr geholfen und Fragen und Zweifel ausgeräumt: „Ich bin sehr dankbar, hier zu sein.“

Am 30. Juli 2022 verstirbt Astrid Hermann im Beisein der Schwestern im Hospiz – als eine der drei schwerkranken Menschen, die Andrea Ritter im Rahmen ihres Ehrenamtes zu dieser Zeit betreut. Andrea ist Teil der Hospizgruppe Apolda, die Betroffene und Angehörige in Apolda und Umgebung unterstützt. Alle Ehrenamtler eint der Wunsch, Schwerkranken und Sterbenden zu helfen, dass diese ihr Leben so intensiv und schön wie möglich leben – bis zuletzt.

Neues Selbstvertrauen und Alltag lebendiger gestalten

„Wir haben viel geredet, zusammen gekocht und gehen jetzt sogar zusammen zum Schwimmen! Das hätte ich mir ohne die Energie und die ermutigenden Gespräche mit Andrea nie zugetraut.“, sagt eine Betreute der Gruppe aus einem Vorort von Apolda. Sie sei froh über diese Begleitung und bedauere, dass so wenige von dem Angebot wüssten.

Auf die Frage, warum Andrea Ritter sich für diese Tätigkeit entschieden hat, sagt sie: „Es gibt mir selbst so viel, mit diesen Menschen zusammen zu sein, ich kann so viel von ihnen lernen. Wir weinen auch mal zusammen, haben aber viel mehr Spaß und Freude“ Es sei berührend zu sehen, mit wie viel Mut sie ihr Leben gestalten, trotz der schwierigen Umstände. Und natürlich erfülle sie wiederum die Freude der Menschen, die sich über ihren Besuch freuen.

Die 18 Personen zählende Gruppe trifft sich regelmäßig zu Weiterbildungen. Für Vorbereitung auf die herausfordernde Tätigkeit sorgt ein Kurs des ambulanten Hospizdienstes Jena/Apolda. Außerdem engagieren sich die Ehrenamtlichen im Bereich der Trauerarbeit. Trauernde können jederzeit Beratung, Einzelbegleitung oder verschiedene Gruppenangebote nutzen. Es gibt sogar eine Jugendtrauergruppe in Apolda seit Oktober 2021.

Fragen zu Ehrenamt oder Unterstützung beantwortet Sandra Kürschner, Koordinatorin der Hospizgruppe Apolda, unter Tel.: 03641 / 47 433 10. Mittwochs von 10 bis 12 Uhr gibt es zusätzlich eine Sprechzeit im Gruppenraum in der Stobraer Straße 12 in Apolda.