Apolda: Jugendclub „Tomate“ feiert Happy Birthday – und erlebt noch zwei weitere Geburtstage

Apolda. Genau 28 Jahre nach der Ersteröffnung hat der Jugendclub „Tomate“ in Apolda am Freitag seinen Geburtstag gefeiert.

Mit einem Dreifach-Schlag hat es der Jugendclub „Tomate“ in Apolda am Freitag bei einer Feier so richtig krachen lassen. Die Einrichtung selbst wurde 28 Jahre alt, die Waldschenke – ein Stiftergeschenk – namens „Holzhorst“ wurde 18 Jahre und die von den Jugendlich selbst gebaute Strandbar im Außengelände wurde acht Jahre alt. Zum Tripel-Jubiläum kamen neben den Jugendlichen auch zahlreiche geladene Gäste – etwa Vertreter vom „Trägerwerk Soziale Dienste in Thüringen“ oder vom hiesigen Jugendamt. Sogar Besucher aus Frankreich verschlug es in die „Tomate.“

Vor rund 50 Zuschauern traten am späteren Abend dann die hauseigenen Bands Zalaton und Aelke auf und präsentierten handgemachte Rockmusik, was trotz Altersmischung beim gesamten Publikum gut ankam. Wetterbedingt hatte Jugendclub-Leiter Mathias Wille die Feierlichkeiten vorsorglich ins Innere verlegt.