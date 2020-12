Apolda: Katze, Fahrrad und Apfelbaum verschönern die Hauswand

Für den Fassaden-Wettbewerb 2020 in Apolda angemeldet wurde auch diese gestaltete Hauswand in der Robert-Blum-Straße. Zufällig kam Eigentümerin Angelika Stein gerade mit ihrem Fahrrad des Weges. In Auftrag gegeben hatte die Familie das Kunstwerk bei Mirko Gerwenat, der die Gestaltung im Sommer vorgenommen hatte – mit Katze, Drahtesel und Apfelbaum. Noch bis heute können Vorschläge bei der Stadtverwaltung (Abteilung Stadtplanung, Am Stadthaus 1 oder per E-Mail: stadtplanung@apolda.de) eingereicht werden.