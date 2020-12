Apolda: Kunden-Spenden für Bedürftige an die Tafel übergeben

Auch in diesem Jahr haben sich wieder zahlreiche Kunden der Rewe-Märkte in Apolda und Camburg an der Aktion „Tafeln für Deutschland“ beteiligt. Insgesamt kamen dabei 188 Tüten, gefüllt mit haltbaren Lebensmittel im Wert von fünf Euro, zusammen. Diakoniemitarbeiterin Martina Natschke von der Tafel nahm nun diese Woche die Spenden unter anderem aus dem Rewe-Markt von Christian Kraußer in der Apoldaer Marktpassage entgegen. Kommenden Freitag sollen diese während der Lebensmittelausgaben an Bedürftige verteilt werden. Bereits am Mittwoch werden die ersten Spenden über den mobilen Dienst ausgegeben.