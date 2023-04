Apolda lädt zum 28. Oldtimer-Treffen

Ein Ford aus den ganz frühen Jahren der Auto-Ära, hier im vorigen Jahr in Apolda.

Apolda. Traditionell am ersten Juniwochenende treffen sich in Apolda die Oldtimer-Freunde. Auch in diesem Jahr sind einige besondere Modelle mit von der Partie.

Unter dem Motto „Zwischengas, Rokoko & Salz – Unterwegs an Saale und Ilm” lädt die Stadt Apolda vom 2. bis zum 4. Juni zum traditionellen Oldtimertreffen auf dem Schlossgelände ein. Bereits zum 28. Mal werden an dem Juni-Samstag Freunde der alten Vehikel um 9.30 Uhr in Apolda begrüßt und starten dann zu einer gemeinsamen Fahrt über Land, die im Korso durch Apolda endet.

Am Sonntag präsentieren sich die Fahrzeuge auf dem Apoldaer Schlossparkplatz, wo auch wieder ein Publikumsliebling durch Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand gekürt wird, bevor es erneut im Korso durch die Stadt geht.

Bisher gingen bisher 42 Meldungen für Kräder und 174 für Pkw ein, informiert die Stadt. Die ältesten Autos seien ein Huguelet Cabrio L6, Baujahr 1907, fünf MAF mit den Baujahren 1908 bis 1914, zwei Ford T-Modell Speedstar, Baujahre 1914 und 1921 sowie ein Dodge Brothers, Baujahr 1922.

Bei den Krädern seien zwei D-Rad R0/5 mit Beiwagen, Baujahr 1926 und 1927, eine Harley Davidson aus dem Jahr 1928 und eine Excelsior Tourenmodell von 1929 die ältesten Teilnehmer-Modelle.

Die weitesten Anreisenden kämen aus Saarbrücken, Wöbbelin, Tramm, Kornwestheim, Hamburg und Schwerin.