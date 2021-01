Apolda lässt Amtsblatt nicht mehr an Bürger verteilen

Ab dem neuen Jahr wird die Stadtverwaltung Apolda ihr Amtsblatt nicht mehr an die Haushalte der Stadt verteilen lassen.

Zur Begründung führt Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand (parteilos) an, dass sich die bisherigen Bedingungen der Zustellung geändert haben, womit die kostenlose Verteilung des Amtsblattes als Einleger in einem Wochenblatt eingestellt werden wird, sagt das Stadtoberhaupt unserer Zeitung. Bislang sei es mittwochs zugestellt worden. Das werde es ab sofort nicht mehr geben.

Ob seitens der Verwaltung wenigstens alternative Verteilmöglichkeiten geprüft wurden, bleibt unklar.

Die Frage ist nun jedenfalls: Wie kommen die Bürger von Apolda künftig an die amtlichen Bekanntmachungen? Der Bürgermeister verweist auf das Internet. Die Verwaltung werde die Bekanntmachungen dort publik machen.

Bürger, die nicht über einen Internetzugang verfügen, könnten sich das Amtsblatt künftig in der Tourist-Information am Markt 1, im Bürgerbüro Am Stadthaus 1, in der Bibliothek in der Dornburger Straße 14 sowie im dortigen Mehrgenerationenhaus abholen.

Zudem soll das Amtsblatt am Schaukasten am Markt zu sehen sein. Weiterhin sollen die Schautafeln im Rathaus und im Stadthaus für Bekanntmachungen genutzt werden.

Kurzum: Wer das Amtsblatt einsehen will und kein Internet hat, muss nun also teils recht lange Wege in Kauf nehmen. Besonders als Nachteil dürfte das möglicherweise manch Bürger empfinden, der an der Peripherie der Stadt, sprich in einem der Ortsteile wohnt.