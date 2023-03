Apolda: Linken-Politikerin startet Feministische Aktionswoche

Apolda. An diesem Mittwoch, den 8. März findet von 10 bis 16 Uhr auf dem Markt in Apolda eine Kundgebung zum Internationalen Frauentag statt.

An diesem Mittwoch, den 8. März, findet von 10 bis 16 Uhr auf dem Markt in Apolda eine Kundgebung zum Internationalen Frauentag statt. „Ungleiche Bezahlung, geringere Aufstiegschancen, Doppelbelastungen: Auch im Jahr 2023 gibt es noch immer keine Geschlechtergerechtigkeit“, heißt es in der Pressemitteilung der Linkspartei. Das Wahlkreisbüro der Landtagsabgeordneten Lena Saniye Güngör organisiert dazu eine Feministische Aktionswoche. Zum Frauentag werde auch Thüringens Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie Heike Werner auf dem Apoldaer Markt sprechen – vermutlich 14 und 15 Uhr. Außerdem gibt es Musik, Interaktion, Tee und kleine Präsente.