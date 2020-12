Apolda: Lokal-Historie in der neuen Ausgabe

Endlich ist sie da – die neue Ausgabe der beliebten Reihe „Apoldaer Heimat“. Am Montag wurde sie durch den Geschichtsverein kurz vorgestellt. Zu haben ist die Broschüre, in der unter anderem neue Beiträge von Gerd Fesser, Martin Dornheim, Dieter Erlbeck, Andreas Scholz, Lothar Weißleder und Winfried Haun zu finden sind, auch im Buchladen in Apolda bei Christel und Guido von Poellnitz. Thematisch dreht es sich zum Beispiel um das Kriegsende in Apolda, 85 Jahre staubfreie Müllabfuhr, den Konsum, die Märkte in Apolda und ebenso Wollwarenfabriken.