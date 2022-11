Apolda: Musikalisches Duo verzaubert Besucher der Kulturfabrik

Apolda. Nach dem Konzert ist bereits die nächste Auflage der Krela-Mittwochs-Lounge in Vorbereitung.

Am Mittwochabend sorgte das Duo „Sefer ī Jahn" in der Kulturfabrik Apolda für einen unterhaltsamen Abend mit hinreißend beschwingter und zauberhafter Musik. Zum Schluss gab es für die Darbietung im Rahmen der Mittwochs-Lounge der Kreativen Landstadt Apolda (Krela) wilden Applaus. Kommende Woche mittwochs wird dann Toskanaworld-Kulturdirektor und Bauhaus-Uni-Professor Micky Remann zur Lounge geladen. Um 19 Uhr startet die Diskussion mit ihm über „die Welt und die Medien in 360-Grad und was es mit den Zauberworten Fulldome und Immersion auf sich hat“, heißt es im Programm. Die Lounge findet von 16 bis 22 Uhr statt, der Eintritt ist frei.