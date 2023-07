Apolda: Oberroßla feiert Kirmes-Finale mit Abendschoppen und Ständchenrunde

Die Kirmes in Oberroßla steht vor ihrem Finale.

Oberroßla. Kirmesverein Oberroßla lädt zu Abendschoppen am Freitag und Ständenrunde am Samstag in den Apoldaer Ortsteil ein.

Nach einer Woche fast täglicher Veranstaltungen neigt sich die Kirmes in Oberroßla langsam aber sicher ihrem Ende zu. Zum Finale lädt der Kirmesverein an diesem Freitag noch einmal zu einem musikalischen Stelldichein in den Apoldaer Ortsteil ein.

Ab 18 Uhr startet der Abendschoppen bei freiem Eintritt. Zur Kapelle „Hunger & Durst“ darf natürlich getanzt werden und gibt es passend zum Bandnamen nicht nur allerlei Getränke, sondern auch ein Spanschwein.

Mit der Ständchenrunde durch das Dorf findet die Kirmes dann an diesem Samstag ihren Abschluss. Um 8 Uhr startet der heitere Traditions-Umzug durch Oberroßla an der alten Schule.