Apolda: Rückkehr eines beliebten Events – bald wieder Basteltag im „Lindwurm“

Nach der pandemiebedingten Veranstaltungsunterbrechung kehrt der Familien-, Spiel- und Basteltag in das Freizeitzentrum Lindwurm Apolda zurück. Am Samstag, 19. November, kann gemeinsam die eigene Kreativität von 14 bis 17 Uhr ausgelebt werden, etwa in der Kreativ-, der Keramik- oder der Holzwerkstatt. Neben Geschenken für die Liebsten können unter anderem können auch Adventskränze oder Gestecke selbst gebastelt werden. Im Kinder-Café gibt es Kuchen, Kakao und Kaffee.