Die Band „voXXclub“ tritt am 2. Juli 2023 beim Apoldaer Musiksommer auf. Am Samstag waren sie auf Stippvisite in Apolda und machten auch einen kurzen Spaziergang durch die Herressener Promenade. Zuvor hatten sie sich in der Vereinsbrauerei Apolda zum Frühstück mit Fans zum Gespräch getroffen.