Apolda: Sprechstunde mit dem Bundestagsabgeordneten – Holger Becker im Weimarer Land

Apolda. Der SPD-Bundestagsabgeordnete bietet in dieser Woche eine Sprechstunde in seinem Wahlkreisbüro in Apolda an.

An diesem Freitag, den 11. August, bietet der Bundestagsabgeordnete Holger Becker (SPD) eine Sprechstunde für Bürgerinnen und Bürger seines Wahlkreises in seinem Kreisbüro in Apolda, Goerdelerstraße 14, in Präsenz an.

Im Zeitraum zwischen 11.30 Uhr und 13 Uhr können Interessierte direkt vor Ort ihre Anfragen stellen, aber auch Probleme und/oder Vorschläge an den Bundespolitiker herantragen. Zu der genannten Zeit ist Holger Becker außerdem unter der Apoldaer Telefonnummer: (03644) 51 99 549 zu erreichen.