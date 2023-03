Apolda: Sprechstunde mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Thomas Gottweiss

Apolda. Der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Gottweiss lädt zu seiner Bürgersprechstunde in sein Wahlkreisbüro am Markt in Apolda ein.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Gottweiss lädt am kommenden Montag, 20. März, zu seiner Bürgersprechstunde in sein Wahlkreisbüro am Markt in Apolda ein. Hierbei soll angeknüpft werden an die letzte Sprechstunde, die auf dem Markt in Bad Sulza stattfand.

Alle Bürger sind mit ihren Anliegen, Ideen, aber auch Sorgen willkommen. Um Wartezeiten zu vermeiden, bittet der Politiker um vorherige Anmeldung unter Telefon: 03644/558752 oder per E-Mail an: buero@thomas-gottweiss.de.