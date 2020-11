Mehr als 70 Stolpersteine erinnern in Apolda an jüdische Menschen, die von den Nazis ermordet wurden – hier drei Messingplaketten für Mitglieder der Familie Piper.

Apolda. Aufruf an Bewohner der Stadt: Säubern Sie am 9. November Stolpersteine im Straßenpflaster.

Die Gedenkveranstaltung an die jüdischen Opfer der Shoa in Apolda muss in diesem Jahr wegen der Gesundheitslage abgesagt werden. Darüber informierte Peter Franz vom Prager-Haus-Verein am Montag. Stattdessen werden die Bürger aufgerufen, am 9. November einen Stolperstein im Stadtgebiet zu putzen, dort eine Blume abzulegen oder ein Licht zu entzünden.