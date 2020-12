Apolda. Nachdem am Volkstrauertag in Apolda ein Pfarrer tätlich angegriffen wurde, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren.

Nach einem Vorfall im Anschluss an die zentrale Gedenkfeier zum Volkstrauertag am 15. November (diese Zeitung berichtete) auf dem Hauptfriedhof in Apolda laufen die Ermittlungen der Polizei und zuständigen Staatsanwaltschaft in Erfurt unter Hochdruck.