Apolda: Vortrag zum Thema Fußgesundheit

Apolda. Seniorenbeirat Weimarer Land lädt am 17. November, zum Vortrag „Gesundheitsbewusst und selbstständig im Alter“ ein.

Zu dem Vortrag „Gesundheitsbewusst und selbstständig im Alter“ lädt der Seniorenbeirat Weimarer Land am Donnerstag, 17. November, in das Mehrgenerationenhaus in Apolda ein. Die Podologin Britta Grube wird ab 14 Uhr im Mehrzweckraum über die Füße als wichtigstes Stützorgan des menschlichen Körpers informieren. Im Anschluss werden Übungen zur Stärkung der Füße demonstriert. Am 15. Dezember geht es in der kostenfreien Reihe mit einem Vortrag zum Thema Darmgesundheit weiter.