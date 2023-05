Apoldaer Bürgerbüro zieht um

Das Stadthaus in Apolda soll saniert werden.

Apolda. Da das Apoldaer Stadthaus hergerichtet werden soll, bleibt das Bürgerbüro bis einschließlich nächsten Donnerstag zu und öffnet ab Freitag vorübergehend im Schloss.

Aufgrund der bevorstehenden Sanierung des Stadthauses wird das Bürgerbüro der Stadtverwaltung nächste Woche umziehen und muss vom Montag, 8. Mai, bis Donnerstag, 11. Mai, geschlossen bleiben, lässt die Stadtverwaltung wissen. „Wir bitten alle Bürger, sich darauf einzustellen und auch von Telefonaten nach Möglichkeit abzusehen“, heißt es in der Mitteilung.

Für dringende Angelegenheiten in Passfragen könne man sich per E-Mail an buergerbuero@apolda.de wenden. Die übrigen Abteilungen der Stadtverwaltung seien wie gewohnt geöffnet. Die Kontaktdaten seien bei Bedarf unter www.apolda.de zu finden.

Ab Freitag, 12. Mai, seien die Kolleginnen des Bürgerbüros im ehemaligen Veranstaltungssaal in der 1. Etage des Schlosses erreichbar. Der barrierefreie Zugang sei über den Eingang in der Toreinfahrt des Schlosses und einen Fahrstuhl ins 1. Obergeschoss gewährleistet. Die gewohnten Öffnungszeiten gelten weiterhin: montags von 8 bis 13 Uhr, dienstags von 8 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr, mittwochs von 8 bis 13 Uhr, donnerstags von 8 bis 12 und von 13 bis 18 Uhr, freitags von 8 bis 13 Uhr und an jedem ersten Samstag des Monats von 9 bis 12 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist derzeit nicht notwendig.