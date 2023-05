Apoldaer Feierlichkeiten zum Glockenguss eröffnet

Apolda. Mit einem Vortrag und einem historischen Film zum Guss und zur Geschichte 100-jährigen Glocke „Decker Pitter“ wurde am Dienstag in der Apoldaer Alten Glockengießerei das Jubiläumsfest eröffnet.

Der Auftakt zum 100. Glockengeburtstag des „Decken Pitter“ war der Jahresempfang des Freundeskreises Glockenstadtmuseum in der „Alten Glockengießerei“ an diesem Dienstag. Dietmar Hauser, Pfarrer i. R., referierte über das Leben von Heinrich Ulrich, über den Glockenguss und den im Jahr 2011 abgestürzten Klöppel in Referenz auf das Buch „Der Glockengießermeister Heinrich Ulrich“ seiner Mutter Margarete Schilling.

Zum Abschluss wurde der historische Film aus dem Jahr 1924 gezeigt, der ganz im historischen Feeling mit einer TK 35 abgespielt werden konnte, wie Volker Heerdegen vom Freundeskreis erfreut mitteilte.

Nach der Auftaktveranstaltung signierte die 90-jährige Autorin Margarete Schilling ihr Buch für viele Interessenten.