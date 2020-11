Hatten Gerichtsentscheide im Bundesgebiet bei Betreibern und Nutzern von Fitnessstudios die Hoffnung genährt, stehen die Chancen nun schlechter denn je. Am Montag sprach sich das Oberverwaltungsgericht Weimar (OVG) gegen den Eilantrag des Apoldaer Unternehmers René Wittig aus.

An den Gerichten wurde zwar sehr wohl festgestellt, dass die Beschränkungen – etwa die Schließung der Fitnessstudios – nicht ohne Zutun der jeweiligen Landesparlamente zustanden kommen sollten, andererseits aber auch, dass das Infektionsgeschehen ein solches Handeln als Sofortmaßnahme rechtfertigen könnte. Gerade vor dem Hintergrund des in dieser Woche nochmals verstärkten Lockdowns sei der Spielraum für eine Öffnung der Fitnessstudios nicht gegeben.

Im Hauptsacheverfahren könnte das OVG für Wittig entscheiden

Allenfalls zum Pyrrhussieg tauge der Eilantrag von René Wittig. So stellte das OVG klar, dass gleichheitsrechtliche Zweifel bestünden, da andere andere Individualsportarten ohne Körperkontakt und sogar bestimmte Sportarten mit Körperkontakt erlaubt seien. In einem späteren Verfahren, im Nachgang an den abgelehnten Eilantrag behalte sich der Senat vor, hier auf eine Verletzung des Artikels 3 des Grundgesetzes abschließend zu prüfen.

Große Schwierigkeiten sieht René Wittig in der vom Land versprochenen Entschädigung. Bei seinem jüngsten Schlagabtausch mit Bodo Ramelow im MDR-Fernsehen, hatte der Landesvater zunächst nicht verstanden, warum Fitnessstudio-Betreiber vermutlich nur eine sehr geringe Entschädigung für den neuerlichen Lockdown erhalten werden.

Versprochene Entschädigungen werden nicht in Apolda ankommen

Hinter den Kulissen habe der Unternehmer dann erklärt, dass etwa 40 Prozent aller Fitnessstudios durch die vorzeitige Einziehung von Mitgliedsbeiträgen solvent gehalten haben, um laufende Kosten zu decken, etwa für das Geräte-Leasing. Da das aber als Umsatz angerechnet werde, falle eine Entschädigung erneut aus, so René Wittig. Ignoriert werde die Tatsache, dass die Nutzer nämlich in Zukunft dafür auf Beitragszahlung verzichten werden.

Das Problem werde auch Unternehmen anderer Branchen betreffen, die sich über Mitgliedsbeiträge finanzieren müssen. René Wittig bemängelt diesen Umstand, besonders weil die Regierung fünf Monate Zeit gehabt habe, ein funktionierendes Konzept auszuarbeiten.