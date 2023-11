Apoldaer gedenken der jüdischen Opfer der Pogrome von 1938 in Nazi-Deutschland

Apolda. Die Gewaltexzesse der Nationalsozialisten gegen jüdische Einwohner und Einrichtungen auch in Apolda sind nicht vergessen.

Schätzungsweise 100 Bürger nahmen sich am Donnerstagabend Zeit, um am Pogromgedenken teilzunehmen. Auf dem Apoldaer Markt wurden Kerzen aufgestellt, verlas man die Namen von Opfern, erklang Musik. Zur Veranstaltung hatten evangelische und katholische Kirchgemeinden gemeinsam aufgerufen. Zudem war die Stadtverwaltung beteiligt, ebenso das Netzwerk buntes Weimarer Land plus Prager-Haus Apolda. Erinnert wurde an die Pogromnacht am 9./10. November 1938, als Nazis organisiert gegen Juden vorgingen.