Apoldaer Löwen spenden 5000 Euro für Naturspielplatz

Apolda. Für den Neuaufbau des Anfang März abgebrannten Naturspielplatzes in Apolda hat der Lions-Club Geld gegeben.

Die Hilfsbereitschaft für den Wiederaufbau des Naturspielplatzes in Apolda nimmt Fahrt auf: Den bereits eingegangenen Spenden schließt sich nun auch der Apoldaer Lions-Club mit 5000 Euro an. Den Spendenscheck überreichten die zwei Ideengeberinnen und langjährigen Lions-Mitglieder Annegret Thrun, Evelyn Petermichl sowie Club-Präsident Jens Mille an die Vorsitzende des Naturspielplatz-Vereins Christiane Micheel.