Als erstes Baby im neuen Jahr am Robert-Koch-Krankenhaus erblickte der kleine kleine Willi Finn das Licht der Welt. Über seine Geburt am 1. Januar 2021 um 15.24 Uhr freuen sich seine Eltern Franziska und Sven Sturm (Foto) sowie die beiden Brüder Paul und Emil.

Apolda Willi Finn erblickt als erstes Baby im neuen Jahr 2021 am Robert-Koch-Krankenhaus das Licht der Welt.

Apoldaer Neujahrsbaby geht 2021 sehr gemütlich an

Das Apoldaer Neujahrsbaby hatte es heuer nicht ganz so eilig. Als hätte der kleine Knabe gewusst, dass die Lockdown-Welt da draußen gerade eh nicht so viel Spannung bietet. Der kleine Willi Finn hatte sich zwar schon früh angekündigt, ließ dann aber noch etliche Stunden vergehen und kam erst um 15.24 Uhr auf die Welt – bei der ersten Geburt am Robert-Koch-Krankenhaus (RKK) im neuen Jahr 2021.

Die stolzen Eltern des 58 Zentimeter großen und 4400 Gramm schweren Babys sind Franziska und Sven Sturm. Im Gebstedter Ortsteil Schwabsdorf hatte die Familie noch im engsten Kreis gefeiert – zusammen mit den auf Willi Finn gespannten Brüdern Paul (8) und Emil (4) sowie mit Nichte Marie.

Kurz nach Mitternacht setzen in Gebstedt-Schwabsdorf die Wehen ein

Die Feier bis nach Mitternacht ließ der Neuankömmling noch geschehen, doch dann kündigten sich die Wehen pünktlich im neuen Jahr an. Und so ging es ins RKK nach Apolda, wo auch schon die beiden Brüder das Licht der Welt erblickten.

Ganze 13 Stunden dauerte es dann, ehe Franziska schließlich den kleinen Knirps in die Arme nehmen konnte. So konnte dann auch ein 40-Stunden-Tag für die Eltern zu Ende gehen, denn im gleichnamigen Landwirtschaftsbetrieb der Sturms klingelt der Wecker immer um 5 Uhr. „Am Freitag dann um zehn ins Bett und um Fünfe wieder raus. Das macht uns Bauern nix aus“, verrät der dreifache Papa.

Eltern fühlen sich auch bei dritter Geburt am RKK sehr wohl

Mehr oder weniger ausgeruht erfreut sich die Familie jedenfalls bester Gesundheit. „Ein großer Dank gilt den Hebammen und dem restlichen Team der Kinderklinik“, so Sven Sturm.

Gegenüber der Zeit „vor Corona“ habe er keinen großen Unterschied verspürt: „Ich musste nur eine Maske die ganze Zeit tragen, aber daran hat man sich ja mittlerweile gewöhnt.“ Jedenfalls hätten sich Mama und Papa sehr wohl gefühlt – „wie man das von Apolda kennt“, ergänzt Sven Sturm.