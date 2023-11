Apoldaer Schüler basteln Europapuzzle und berühmte Köpfe aus Pappmaché

Viel Arbeit steckt sichtlich in dem großen Europa-Puzzle, das die Schülerinnen und Schüler anfertigten.

Apolda. Europa in Zahlen, berühmte Persönlichkeiten oder ein großes Puzzle - die Apoldaer Regelschule Werner Seelenbinder thematisierte den europäischen Gedanken in einer Projektwoche. Am Ende gab es sogar „hohen Besuch“.

Schülerinnen und Schüler der Regelschule „Werner Seelenbinder“ konnten sich während einer Projektwoche fernab vom Unterricht dem Thema Europa nähern. So wurden nach Beschäftigung mit Leben und Werk berühmte europäische Persönlichkeiten aus Pappmaché gebastelt – darunter Marie Curie, Pablo Picasso oder auch, sich besonderer Beliebtheit erfreuend, Fußballer Christiano Ronaldo, teilte Schulleiterin Rena Markwart mit.

Weitere Kreativprojekte mit Europabezug sollen auch künftig das Schulhaus schmücken – ein Mosaik aus selbstgestalteten Fliesen mit den Motiven europäischer Künstlerinnen oder ein „Europapuzzle“ der europäischen Länder, ebenso ein Wandgraffiti an der Turnhalle. Andere Schülergruppen kreierten Musik mit dem I-Pad, näherten sich dem Thema mathematisch („Europa in Zahlen“) oder probierten sich in verschiedensten europäischen Spielen.

Auch ein Wandgemälde mit der Skyline von Apolda ziere nun den Speiseraum der Schule. Ein Spendenlauf aller Klassen wurde zugunsten des europäischen Kinderhilfswerks durchgeführt. Die Europawoche endete mit einem Tag, bei dem eine Gesandtschaft des Thüringer Bildungsministeriums und ein Team des Europäischen Sozialfonds die Schule besuchte.