Der Marktplatz in Apolda mit dem Rathaus

Apoldaer Stadtverwaltung kehrt zum Normalbetrieb zurück

Laut einer Mitteilung aus dem Rathaus, nimmt die Stadtverwaltung Apolda ab Montag, 15. Juni, wieder den normalen Betrieb auf. Das betrifft nicht nur die allgemeinen Verwaltungsgebäude, sondern auch das Standesamt, das Bürgerbüro, die Tourist-Info, die Bibliothek und das Mehrgenerationenhaus. Alle Häuser sind demnach wieder zu den allgemeinen Öffnungszeiten zugänglich. Gleichwohl gelten beim Betreten weiterhin bestimmte Regeln bzw. Empfehlungen. So etwa das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung, die in geschlossenen Räumen sogar Pflicht ist, sollte der Mindestabstand nicht gewährleistet sein. Des weiteren erfassen die Mitarbeiter der Verwaltung personenbezogene Daten, um mögliche Kontaktketten nachvollziehen zu können. Die Daten werden nach vier Wochen Aufbewahrung datenschutzgerecht gelöscht und somit vernichtet, heißt es weiter. Zudem sind die übrigen Festlegungen der jeweiligen Infektionsschutzkonzepte zu beachten. Diese sind in den Eingangsbereichen der Gebäude auf Aushängen nachzulesen.

