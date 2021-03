Apoldas letzte „Gletscher“ schmelzen langsam dahin

Zusammengepresst als Eismassen schmelzen die Erinnerungen des vergangenen Winters nur zögerlich dahin. So wie hier am Sportpark, wo die Schneemassen aus dem Stadtgebiet unter anderem deponiert wurden, sieht man derartige Mengen nur noch in der Sulzaer Straße am Bahnhof. Das Schneelager auf dem Parkplatz am Bismarkturm ist hingegen bereits wieder schneefrei.