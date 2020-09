Appell bitte weitertragen

Volker Heerdegen (CDU) ist ein streitbarer Mensch. Ja, man kann ihm so manches ankreiden. Dass er kein Rückgrat zeigt, wenn es um die Belange dieser im Kern liebenswerten Stadt geht, solches kann man diesem Ur-Apoldaer mitnichten vorwerfen.

Und so ist der durchaus emotionale Appell, den er gestern Abend im Stadtrat an die Öffentlichkeit richtete, einer, der Gehör finden wird. Ja, Gehör finden muss! – Insbesondere in den Kreisen, die Adressaten sind. Allerdings darf bezweifelt werden, dass die Botschaft dort ankommt, wo sie gemahnen soll. Volker Heerdegen nämlich griff die sich seit Wochen häufenden Sachbeschädigungen, Disziplinlosigkeiten, Belästigungen und Verunreinigungen im öffentlichen Raum der Stadt auf.

Mit viel Mühe, Fürsorge und der Aufwendung von nicht unerheblichen Finanzmitteln werde alles in Ordnung gehalten. Die Missachtung dessen sei unmöglich und spotte all jenen, die sich gerade auch unter erschwerten Corona-Bedingungen an die nicht immer leicht einzuhaltenden Regeln halten.

Die Mehrheit der Apoldaer wird dem Vize-Bürgermeister zustimmen, der am Abend sagte: „Ich richte heute einen Appell an Sie alle, helfen Sie bitte mit, dass wird den guten Ruf von Apolda erhalten und ein gutes Miteinander in unserer Stadt leben und pflegen. Es liegt an jedem von uns, Zivilcourage zu zeigen . . . !“