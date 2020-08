Arbeiten an Kirchenfenster fast beendet

Apolda. Seit 126 Jahren ist an den Fenstern der katholischen Kirche in Apolda nichts gemacht worden

Am Montag konnte Glasrestauratorin Nicole Sterzing ihre Arbeiten am letzten der seit 2011 in die Kur genommenen großen Schmuckfenster in der katholischen Kirche St. Bonifatius beenden. Gleichwohl das Fenster hinter der Orgel keinen Durchblick erlaubt, war es nicht nur reine Kosmetik. Schließlich so Diakon Daniel Pomm, wurde an den Fenstern seit dem Bau vor 126 Jahren nichts nennenswertes mehr instand gesetzt. Nach dem Einbau eines zusätzlichen Schutzfensters im Inneren, kann dann auch die Orgel wieder aufgebaut werden.