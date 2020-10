Arbeitseinsatz im Kirchgarten

Dass im wunderschön gelegenen Kirchgarten der St. Bonifatius Kirche nicht nur Messen gelesen und vorzüglich Gottesdienste gefeiert werden, sondern auch kräftig gearbeitet wird, bewiesen am Samstag ein gutes Dutzend Mitglieder der Kirchgemeinde. Die waren nämlich zum Herbsteinsatz gerufen, um im Garten hinter der Kirche für Ordnung zu sorgen, alles winterfest zu machen und ein neues Projekt anzugehen.

So wurden am Vormittag unter anderem die neuen Sitzgruppen aus Holzpaletten zusammengestellt und eingemottet. Sie haben in Zeiten von Corona, in denen viele Veranstaltungen aus der Kirche in den Garten verlegt werden mussten, sehr gute Dienste geleistet und sollen künftig den Besuchern weiterhin bei Veranstaltungen im Freien als Sitzgelegenheit dienen. Entstanden waren die Gartenmöbel während eines Sommerprojektes.

Für ein neues Projekt wurde am Samstag im südöstlichen Bereich des Gartens zu Hake, Spaten und Schaufel gegriffen. Denn dort soll künftig ein Fläche für einen Außenaltar entstehen. Dazu wurde am Samstag viel Erde bewegt, um den Bereich später mit Pflastersteinen zu belegen und mit einer Natursteinmauer einzufassen. Bis zum kommenden Frühjahr soll alles fertig sein, um auch künftig Gottesdienste und kirchliche Feiern in den Garten verlegen zu können. Zudem wurde damit begonnen, einen Graben zu ziehen, der ein Stromanschluss zum neuen Außenaltar führt.