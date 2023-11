Asphalteinbau in Pfiffelbach läuft nach Plan

Der Asphalteinbau in Pfiffelbach ist in dieser Woche gestartet.

Pfiffelbach. Im ersten Bauabschnitt der Baumaßnahme in der Ortsdurchfahrt Pfiffelbach geht es in dieser Woche plangemäß vorwärts.

Die Straßenbauarbeiten in Pfiffelbach in der Weimarer Straße gehen voran: Wie von der Gemeinde Ilmtal-Weinstraße angekündigt, hat der Asphalteinbau im ersten Bauabschnitt in dieser Woche pünktlich begonnen. Seit Juli dieses Jahres erfolgt der Ausbau der Nebenanlagen der Landesstraße 2159 und der Bushaltestelle auf dem Dorfplatz und an der Schule durch die Gemeinde Ilmtal-Weinstraße sowie der Kanalbau der Apoldaer Wasser GmbH und des Abwasserzweckverbandes Apolda. Ende Mai 2024 soll die Baumaßnahme beendet sein.