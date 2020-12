Apolda. Bei den berechtigten Bürgern war das Interesse an den FFP-2-Masken zum Ausgabestart auch in Apolda und Umgebung recht groß.

Den ersten Tag, an dem die FFP-2-Masken an Bürger über 60 Jahre sowie solche mit Vorerkrankungen ausgegeben werden, nutzten auch in den Apotheken in Apolda und dem Umland zahlreiche Menschen. Deshalb kam es am Dienstag mancherorts zeitweise zu Warteschlangen.