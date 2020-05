Eine Laufente wurde in Wickerstedt gestohlen. (Symolfoto)

Bad Sulza. In Wickerstedt wurde der Fahrer eines Transporters dabei beobachtet, wie er eine Ente in eine Transportbox verlud.

Aufmerksamer Nachbar rettet Laufente in Wickerstedt

Eine Laufende wurde am Montag in Wickerstedt im Landkreis Weimarer Land gestohlen. Laut Polizei bemerkte ein Anwohner einen Transporter, der vor dem Nachbargrundstück an der Wickerstedter Hauptstraße hielt.

Der Fahrer stieg aus und lud eine dort frei umherlaufende Laufente in eine mitgebrachte Transportbox. Danach fuhr er davon.

Der Anwohner hatte sich das Nummernschild gemerkt und die Polizei informiert. Durch eine sofortige Überprüfung der Halteranschrift konnte die Laufente, die einen Wert von etwa 40 Euro hat, befreit und dem Eigentümer wieder übergeben werden. Gegen den Dieb wurde Anzeige erstattet.

