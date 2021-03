Aufruf zu Spenden für Apoldaer Tafel

Apolda. Vor Ostern ruft die katholische Bonifatius-Gemeinde zu Spenden für die Tafel auf.

Unter der Überschrift „Bonifatius hilft der Tafel“ bitte die katholische Kirchgemeinde um Hilfe. Dazu heißt es: Die Tafel Apolda bekomme in der aktuellen Corona-Situation deutlich weniger Lebensmittel von den Supermärkten als früher. Zugleich wachse der Bedarf sichtbar an.

Die Bonifatius-Gemeinde möchte deshalb zu Ostern helfen und die Tafel durch Spenden unterstützen. So sollen Konserven, Obst und Gemüse gesammelt werden. Die Spender sollten dabei auf die Haltbarkeit achten, heißt es dazu weiter. Gerade auch bei Frischware sei das natürlich sehr wichtig. Die Planung sieht vor, alle Lebensmittel am Osterdienstag an die Tafel zu übergeben. Auch Bargeld sei möglich, heißt es im Zusammenhang mit dem aktuellen Aufruf der Gemeinde.