Ausbildungsbeteiligung soll weiter verbessert werden

Zu ihrer Jahreshauptversammlung ließen die Mitglieder der Feuerwehr Kösnitz das vergangene Jahr nochmals Revue passieren.

Laut Wehrführer Marcel Schmidt leisteten die freiwilligen Feuerwehrleute 54 Einsatzstunden bei insgesamt fünf Einsätzen. Neben zwei Hilfeleistungen mussten drei Kleinbrände gelöscht werden. Damit liegt die Bilanz auf Höhe des Vorjahres – 2018 wurden 51 Einsatzstunden geleistet.

Der Freiwilligen Feuerwehr Kösnitz gehören 22 Mitglieder an, 20 davon leisten ihren Dienst in der Einsatzabteilung, darunter eine Frau. Da Kösnitz als kleinstes Dorf der Gemeinde Saaleplatte gerade mal 126 Einwohner zählt, zeigte sich Wehrführer Schmidt mit der Mannschaftsstärke recht zufrieden. Der Altersdurchschnitt liegt bei gut 43 Jahren.

Auch der Ausbildungsstand zeugt von viel Interesse am Ehrenamt. Zwölf Feuerwehrleute haben eine Atemschutzgeräteträgerausbildung absolviert, fünf die Gruppenführerausbildung, ein Mitglied besuchte die Verbandsführerausbildung, neun Kameraden bestanden die Maschinistenausbildung und elf Brandschützer besitzen eine Kettensägenbescheinigung. Dazu haben bislang 18 Feuerwehrleute eine Ausbildung am neuen Digitalfunk absolviert.

Neben den rein feuerwehrtechnischen Ausbildungen besichtigten die Feuerwehrleute auch Wasserentnahmestellen in den Nachbardörfern, schulten sich zum Thema Elektrofahrzeuge und nahmen an einer realistischen Übung in der Regelschule Wormstedt teil.

Die Teilnahme an den Ausbildungsstunden betrug nur 59 Prozent, Wehrführer Schmidt sieht hier Verbesserungsbedarf. Mit dem Einsatzfahrzeug LF 8 wurden insgesamt 635 Kilometer im vergangenen Jahr zurückgelegt. Ein besonderer Dank ging an Frank Wohlgezogen, der kleinere und größere Reparaturen vorgenommen hat. Zählt man alle geleisteten Stunden der Feuerwehrleute für das Ehrenamt 2019 zusammen, so kommt man auf stolze 1275 Stunden.