Auseinandersetzung mit modernem Tourismus in der Mode

Die Verleihung des Apolda European Design Award findet 2020 coronabedingt nicht wie gewohnt in der Stadthalle statt. Vielmehr werden die 29 Teilnehmer aus Deutschland und dem Ausland in unserer Zeitung sowie via Facebook und Instagram vorgestellt. Die Preisträger werden am 8. und 9. Mai veröffentlicht.

Award-Teilnehmerin Helena Rabal Lecina aus Spanien. Foto: Screenshot Dirk Lorenz-Bauer

Heute stellen wir Wettbewerbsteilnehmerin Helena Rabal Lecina aus Spanien vor. Sie kommt von der Escola Superior de Disseny, Sabadell Barcelona. Ihre Kollektion heißt: „Been there, done that“. In der Beschreibung der 1997 Geborenen zu ihrer Arbeit heißt es: „Neben Mode fasziniert mich Architektur, weil sich dabei Kreativität und Technik verbinden. Beides sind wichtige Aspekte für meine Arbeit. Mich inspirieren Designer, die mit Funktionsmaterialien arbeiten und Sportswear und Urbanwear zu einem neuen Look verbinden. Grafikdesign ist ebenfalls eine wichtige Inspirationsquelle, denn für Sport und Urbanwear ist Grafikdesign unverzichtbar. Meine Kollektion setzt sich kritisch mit den modernen Formen des Tourismus auseinander.“

Der Apolda European Design Award findet zum 10. Mal statt. Seit 1993 ist er zunehmend Sprungbrett für Talente.