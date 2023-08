Bundestagsabgeordneter Ralph Lenkert (von links) übergibt den Scheck an Kai Petsch und Katharina Winter vom Werkstattrat.

Ausflug der Apoldaer Lebenshilfe will Selbstständigkeit fördern

Apolda. Eine Spende erhält das Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda vom Bundestagsabgeordneten Ralph Lenkert (Linke). Was die Mitarbeiter in Apolda damit umsetzen möchten.

Bundestagsabgeordneter Ralph Lenkert (Linke) übergab einen symbolischen Scheck über 500 Euro an die Apoldaer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen des Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda. Auch die Sparkasse Mittelthüringen und die Stiftung Lebenshilfe Weimar/Apolda unterstützen mit 2000 und 1000 Euro das Projekt.

Die Verbindung aus Bewegung, Natur, Wissen und Kultur der Werkstatt ziele nicht nur auf Wissensvermittlung in den Bereichen Naturschutz, Regionen der Erde und Gartenbau ab, sondern wolle vor allem die Mobilität und Selbstständigkeit der Werkstattmitarbeitenden fördern, erklärte Sven Sinemus, Leiter der Werkstatt.

„Wir möchten unsere Mitarbeitenden nicht nur mit Themen rund um unsere Umwelt vertraut machen, sondern sie gleichzeitig auch in Bewegung bringen“, so Sinemus. „Deshalb planen wir einen gemeinsamen Ausflug auf die Ega in Erfurt. Ob Freigelände, Insektenhotels, Japanischer Garten oder das Tropenhaus Danakil – das Gelände der Ega bietet vielfältige Möglichkeiten, sich ganz nach eigenen Interessen und Möglichkeiten mit selbst gewählten Themenschwerpunkten auseinanderzusetzen.“

Dazu hob er hervor: „Wir bedanken uns herzlich beim Spendenverein der Linke-Bundestagsfraktion, bei der Sparkasse Mittelthüringen und der Stiftung Lebenshilfe, die uns diesen Tag ermöglichen.“